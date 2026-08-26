26 de agosto de 2026

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Hernán Moreno: «Transmitimos la importancia del cuidado del medio ambiente a los más chicos»

48 segundos atrás Fm Alpha
Uno de los integrantes del Área de Ambiente que depende de la Secretaría de Producción y Turismo, brindó días pasados una charla a las divisiones A y B de 4to. grado de la Escuela Primaria Nº 1. «Fuimos con Pilar Scalisi, otra integrante del área para hablar de nuestro Parque Plaza Montero pero al mismo tiempo también hablamos sobre problemáticas ambientales», contó Moreno este miércoles a FM Alpha. «Los chicos se mostraron interesados e hicieron muchas preguntas. Conversarmos sobre la fauna local, los humedales y los trabajos de mantenimiento que se realizan en la Laguna. Es importante transmitir que es necesario cuidar el medio ambiente», sostuvo más adelante. Sobre la actualidad del espacio verde que los florenses disfrutan a diario, Moreno añadió que «un sector a potenciar es la futura botera ubicada detrás del sector de boxes del circuito principal. Hay un bosque de eucaliputs que da una hermosa sombra y además se colocaron nuevas parrillas allí. Es un lugar para recomendar».

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