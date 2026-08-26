26 de agosto de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Adiós a un grande: falleció Rubén «Negro» Rada a los 83 años

49 minutos atrás Fm Alpha
El músico, cantante y percusionista uruguayo murió este miércoles tras luchar durante un mes contra una neumonía y sus complicaciones, según informó su familia. Referente fundamental del candombe y la música rioplatense, Rada, quien actuó en nuestra ciudad en el marco del Festival «Las Flores Canta» en 2004, dejó una obra inolvidable con canciones como “Mi país”, «Blumana», «Tengo un candombe para Gardel», «Ayer te vi», “Quién Va A Cantar”, «Muriendo de plena», y “Cha cha muchacha”. Rada se encontraba plenamente activo y ensayando para el esperado regreso de su mítica banda «Tótem», con la cual tenía programadas presentaciones en la Sala Zitarrosa para el mes de octubre. Recientemente también había lanzado un ciclo en YouTube titulado «Quién va a cantar». La noticia generó una profunda conmoción en ambas orillas del Río de la Plata, motivando sentidos mensajes de despedida de colegas argentinos y uruguayos. 

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

El humor de «Cirko Marisko» en el Teatro Comedia de Saladillo el próximo jueves

6 minutos atrás Fm Alpha

Emiliana Bolontrade lista para el super Trail de Mont Blanc: “Acá me siento como en Disney…”

6 horas atrás Fm Alpha

El espectáculo ganador del premio «Carlos 2026» al Mejor Espectáculo de Humor esta esté próximo jueves 27 en Saladillo.

1 día atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Hernán Moreno: «Transmitimos la importancia del cuidado del medio ambiente a los más chicos»

2 minutos atrás Fm Alpha

El humor de «Cirko Marisko» en el Teatro Comedia de Saladillo el próximo jueves

6 minutos atrás Fm Alpha

Adiós a un grande: falleció Rubén «Negro» Rada a los 83 años

49 minutos atrás Fm Alpha

Emiliana Bolontrade lista para el super Trail de Mont Blanc: “Acá me siento como en Disney…”

6 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.