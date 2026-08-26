Adiós a un grande: falleció Rubén «Negro» Rada a los 83 años

El músico, cantante y percusionista uruguayo murió este miércoles tras luchar durante un mes contra una neumonía y sus complicaciones, según informó su familia. Referente fundamental del candombe y la música rioplatense, Rada, quien actuó en nuestra ciudad en el marco del Festival «Las Flores Canta» en 2004, dejó una obra inolvidable con canciones como “Mi país”, «Blumana», «Tengo un candombe para Gardel», «Ayer te vi», “Quién Va A Cantar”, «Muriendo de plena», y “Cha cha muchacha”. Rada se encontraba plenamente activo y ensayando para el esperado regreso de su mítica banda «Tótem» , con la cual tenía programadas presentaciones en la Sala Zitarrosa para el mes de octubre. Recientemente también había lanzado un ciclo en YouTube titulado «Quién va a cantar». La noticia generó una profunda conmoción en ambas orillas del Río de la Plata, motivando sentidos mensajes de despedida de colegas argentinos y uruguayos.