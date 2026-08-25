25 de agosto de 2026

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La Cooperativa de Electricidad informa la desvinculación del Ing. Pedro Chervero

6 horas atrás Fm Alpha
La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa a sus asociados que el Ing. Pedro Chervero ya no forma parte de la institución, habiendo finalizado su vínculo laboral y sus funciones como gerente de la Cooperativa.
Ante cualquier consulta o necesidad de realizar gestiones, los asociados podrán comunicarse por los canales oficiales de la Cooperativa.
Consejo de Administración
Cooperativa de Electricidad de Las Flores
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