Bomberos Voluntarios, en prevención ante la llegada del «Súper Niño»

Matías Pais, segundo jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Las Flores, dialogó con la 91.5 y brindó detalles sobre las reuniones a nivel local que se vienen desarrollando ante la posible llegada del fenómeno climático. En este marco, la institución participa de la mesa local de Defensa Civil, junto a distintos organismos y áreas municipales. “Estamos manteniendo reuniones con el municipio, Obras Públicas, Salud y Policía Comunal. El objetivo de estos encuentros es coordinar acciones y mantener un seguimiento conjunto de las condiciones meteorológicas», explicó. Desde la institución señalaron que se busca monitorear la evolución del clima durante las próximas semanas. «Apuntamos a un trabajo articulado con la intención de contar con una respuesta rápida y organizada ante lo que pueda venir», sostuvo luego. Bomberos, junto a los demás integrantes de la mesa local, continúa evaluando distintos escenarios. «Debemos anticiparnos ante posibles complicaciones y fortalecer la coordinación entre las diferentes áreas», señaló finalmente.

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