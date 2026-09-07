7 de septiembre de 2026

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Bomberos Voluntarios, en prevención ante la llegada del «Súper Niño»

14 horas atrás Fm Alpha

Matías Pais, segundo jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Las Flores, dialogó con la 91.5 y brindó detalles sobre las reuniones a nivel local que se vienen desarrollando ante la posible llegada del fenómeno climático. En este marco, la institución participa de la mesa local de Defensa Civil, junto a distintos organismos y áreas municipales. “Estamos manteniendo reuniones con el municipio, Obras Públicas, Salud y Policía Comunal. El objetivo de estos encuentros es coordinar acciones y mantener un seguimiento conjunto de las condiciones meteorológicas», explicó. Desde la institución señalaron que se busca monitorear la evolución del clima durante las próximas semanas. «Apuntamos a un trabajo articulado con la intención de contar con una respuesta rápida y organizada ante lo que pueda venir», sostuvo luego. Bomberos, junto a los demás integrantes de la mesa local, continúa evaluando distintos escenarios. «Debemos anticiparnos ante posibles complicaciones y fortalecer la coordinación entre las diferentes áreas», señaló finalmente.

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