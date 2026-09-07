Tradición argentina en Paraje Newton: carrera de sortijas, cordero, pasteles y tortas fritas

(imagen ilustrativa) Se realizó este domingo una carrera de sortijas en el Paraje Newton, a metros de la histórica pulpería del mencionado paraje. En el encuentro hubo un sentido homenaje a familiares y amigos del recordado vecino Emiliano Iacomini. Al mediodía se ofreció un almuerzo a lo criollo con cordero al asador, pasteles y tortas fritas. Luego se compartieron buenos momentos con gente del lugar, de Las Flores y General Belgrano. La animación de la carrera de sortijas estuvo a cargo de Armando Franco.

Informó: Hugo Grimaux para FM Alpha

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