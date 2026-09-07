7 de septiembre de 2026

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Torneo Clausura: El Hollín es más puntero que nunca

1 minuto atrás Fm Alpha

Le ganó 1 a 0 a Barrio Traut con gol de Jonatán Quiñonez y lidera la tabla de posiciones con puntaje ideal. Jugó tres, triunfó en los tres, le lleva cinco puntos al segundo y no le han convertido goles al equipo que dirige Hugo Arrambide. En la próxima fecha chocará con el duro Juventud Deportiva.

(Por Flavio Iacomini)

No para de cantar victorias el equipo de camiseta aurinegra en este cierre de 2026.
Ayer domingo en el CEF N° 6, le ganó por la mínima diferencia al amarillo de Barrio Traut con el gol conseguido por su delantero Jonatan Quiñones a los 18 minutos del segundo tiempo.
El nueve “carbonero”, recibió un centro de Julián Sandez y definió con certeza ante la salida del arquero del “Barrio” Juan Guallán.
El domingo anterior, El Hollín, en la misma cancha del centro de la ciudad, le había ganado por 1 a 0 a Ferrocarril Roca, por lo que su victoria de este último fin de semana lo dejó ubicado como solitario puntero ya escapado del resto.
Invicto, con 4 goles a favor y sin conversiones en contra, mejor imposible ha sido el inicio del torneo “Clausura” Francisco “Pato “ Palacios para el histórico club ferroviario de calle Las Heras.
El próximo fin de semana, Juventud Deportiva será rival del aurinegro, mientras que Barrio Traut, equipo dirigido técnicamente por Dardo Pérez, en la cuarta fecha quedará libre sin jugar.

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