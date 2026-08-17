La Buena Noticia: Nissan e-POWER viaja 1.980 km sin recargar batería

El nuevo Nissan Qashqai e-POWER acaba de establecer un Récord Guinness que reconfigura las reglas de la movilidad electrificada. La hazaña se logró en un recorrido de 1.980 kilómetros sin necesidad de recargar la batería de forma externa ni reabastecer combustible. El trayecto se realizó en Colombia, entre Bogotá y la Costa Caribe, y fue certificado por la organización Guinness World Records como el viaje más largo realizado por un SUV eléctrico de autonomía extendida (EREV) no enchufable. El sistema e-POWER no es un híbrido convencional. Las ruedas son impulsadas exclusivamente por un motor eléctrico, mientras que el motor a gasolina funciona únicamente como generador para recargar la batería cuando es necesario . Esta arquitectura elimina la necesidad de enchufar el vehículo y brinda una experiencia de manejo similar a la de un auto 100% eléctrico: aceleración inmediata, marcha silenciosa y una conducción suave. La tecnología integra una unidad de propulsión modular 5 en 1 (motor eléctrico, generador, inversor, reductor y multiplicador) que desarrolla una potencia máxima de 151 kW. El sistema ajusta su operación según las condiciones de manejo y utiliza frenado regenerativo para recuperar energía en desaceleraciones. La principal ventaja de e-POWER es que ofrece lo mejor de ambos mundos: la experiencia de manejo de un vehículo eléctrico con la practicidad de un motor de combustión. No requiere infraestructura de carga, se puede repostar en cualquier estación de servicio y combina una aceleración lineal y silenciosa con una autonomía extendida.

Fuente: AutoFans

About The Author