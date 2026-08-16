Las ventas por el Día del Niño cayeron 2,5% interanual

El Día del Niño no alcanzó para torcer la tendencia de un consumo que sigue mostrando cautela. Las ventas minoristas vinculadas a la celebración cayeron 2,5% frente al año pasado, medidas a precios constantes, de acuerdo con el relevamiento difundido por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Los comercios intentaron darle pelea al escenario con descuentos, cuotas y beneficios especiales, aunque la respuesta fue moderada. El 81,2% de los locales aplicó algún tipo de promoción, una proporción incluso menor a la registrada en 2025. La financiación con tarjeta fue la herramienta más utilizada, presente en el 55,3% de los negocios, seguida por los descuentos por pago en efectivo, que alcanzaron al 46,2%. Pese a ese despliegue, los consumidores siguieron mirando el bolsillo antes de decidir una compra. Según CAME, el interés se concentró principalmente en operaciones de menor valor y el gasto se volvió cada vez más selectivo. En ese contexto, la fecha aportó algo de movimiento y permitió renovar stock, pero no produjo el salto que muchos comerciantes esperaban.

Fuente: La Brújula 24

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