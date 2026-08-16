16 de agosto de 2026

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Así funcionarán los servicios este lunes feriado

35 minutos atrás Fm Alpha

Este lunes será feriado nacional al cumplirse el 176to. aniversario del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín. En Las Flores los servicios funcionan así: Residuos domiciliarios: conforme al cronograma habitual (no residuos secos). Consultas al 44-2208 (Corralón Municipal – Guardia 24hs.). Hospital: está disponible el servicio de Guardia durante toda la jornada. Cementerio: el horario de visita es el habitual, de 8 a 18. Municipio: sin atención al público. Farmacia de turno: Di Bernardi (Avda. Rivadavia y Avda. Avellaneda – Teléfono: 45-2848).

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