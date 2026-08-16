16 de agosto de 2026

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Cooperativa Eléctrica: sin atención al público este lunes

49 minutos atrás Fm Alpha

La Cooperativa de Electricidad Las Flores informa a sus asociados que este lunes 17 de agosto no habrá atención en nuestras oficinas y cajas de cobro con motivo del feriado nacional al cumplirse un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del Gral José de San Martín. Los servicios de guardia permanecerán disponibles para atender emergencias:
* Guardia Energía: 442063
* Servicios Sociales: 483416
Para pagos y operaciones sobre su suministro lo invitamos a utilizar nuestra autogestión en la web www.coopelf.com.ar

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