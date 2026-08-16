Por el día de las cooperativas Carlos Heller oró virtualmente para los asociados del Banco Credicoop
Por el día internacional de las Cooperativas, el pasado miercoles el Banco Credicoop sucursal 125 perteneciente a nuestra ciudad, invitó a la comunidad a celebrarlo escuchando la oratoria del legendario fundador de la institución Carlos Heller. Hubo exposición de micro emprendedores desde las 16.30 hs.
El evento se desarrolló en la sede del banco y casi simultáneamente en todas las filiales que tiene la entidad en el país bajo el lema «Cooperativas por un mundo en paz», el encuentro tuvo lugar a las 18.30 hs.
También fueron de la oratoria, Juan Carlos Junio y Ariel Guarco.
El Gerente Alejandro Consentino junto a los empleados de la institución recibieron a los invitados, socios, al Pte. de la comisión de asociados Eduardo Sandez y las históricas Dora Caeiro y Camila Herrero entre otras/otros, el secretario de la Cooperativa Electrica Gustavo Mondini y demas instituciones .
Heller (85), fiel a su estilo remarcó la compatibilidad política con el pasado gobierno de Alberto Fernenadez y Sergio Massa, donde se refirió a la rentabilidad mínima necesaria…aunque esquivó referirse a la inflación que azotó a nuestro país en los últimos años de Fernández donde la banca tenía su buena rentabilidad.
También, en otro párrafo Heller se refirió a “La pérdida del sistema científico (refiriéndose a los empleados que perdería el Conicet) decidiendo que “Es un ataque a la soberanía, porque en la medida que vamos perdiendo capacidad de autosuficiencia científica y tecnológica, vamos aumentando el nivel de dependencia y condicionamiento en un mundo cada vez más agresivo y competitivo…” remarcaba.
PARTE DE SU ALOCUCIÓN EN AUDIO