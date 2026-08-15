Denuncian que una familia de Azul fue trasladada en un móvil oficial y abandonada en Tandil: hay cruces entre municipios

Una familia de Azul fue trasladada hasta Tandil en un móvil oficial del Municipio y terminó en la estación ferroviaria, en una situación que generó un fuerte conflicto entre ambas comunas y derivó en actuaciones judiciales. El caso fue difundido por Diario El Tiempo de Azul y medios de Tandil, que reconstruyeron las distintas versiones sobre el traslado. El grupo está integrado por 11 personas, entre ellas cinco menores de edad, y según denunciaron, llegó a la ciudad sin alojamiento ni asistencia previamente coordinada. La situación fue detectada por el Centro de Monitoreo de Tandil, que permitió activar un protocolo para brindarles resguardo y asistencia. El concejal de la UCR Agustín Puyou presentó una denuncia ante la Fiscalía N° 24 contra el secretario de Desarrollo de la Comunidad de Azul, Omar Seoane, por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona. Puyou difundió audios enviados por el padre de la familia desde una dependencia policial de Tandil. En uno de ellos, el hombre relató con angustia que los habían llevado “como perros y nos tiraron con mis hijos” en la estación. Según el concejal, fueron vecinos de Tandil quienes se acercaron inicialmente para entregarles mantas y comida al encontrar al grupo en situación de vulnerabilidad. El edil también mostró publicaciones realizadas por integrantes de la familia en grupos de “Clasificados de Tandil”, donde solicitaban ropa y alimentos durante la noche en la que llegaron a la ciudad. Puyou sostuvo además que había advertido previamente a funcionarios municipales de Azul sobre la situación de violencia que atravesaba la familia y que no obtuvo respuestas durante la semana.

Fuente: La Noticia 1

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