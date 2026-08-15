BM – sábado 15 de agosto

LAS FLORES PRESENTE EN IMPORTANTE REUNIÓN EN ROQUE PÉREZ POR LOS JUEGOS BONAERENSES En la ciudad de Roque Pérez se llevó a cabo una importante reunión convocada por el subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Cardozo, junto a intendentes y secretarios de Deportes de distintos municipios bonaerenses, con el objetivo de analizar la organización y el desarrollo de una nueva edición de los Juegos Bonaerenses. En representación de Las Flores participaron el intendente, Prof. Fabián Blanstein, y el secretario de Deportes, Prof. Favio Folini. Durante la apertura, el subsecretario Cardozo destacó el enorme valor social, deportivo y comunitario de los Juegos Bonaerenses, especialmente para jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores, quienes encuentran en esta propuesta no solamente una instancia deportiva y cultural, sino también una experiencia de integración, encuentro, participación y convivencia que deja recuerdos inolvidables. Uno de los principales temas abordados durante la reunión fue la compleja situación económica que atraviesan actualmente los municipios y el importante esfuerzo presupuestario que representa garantizar la participación de cada delegación, fundamentalmente por los costos de transporte, alojamiento, alimentación y toda la logística que demanda la competencia. En ese marco, tomó la palabra el intendente de Las Flores, Fabián Blanstein, quien expuso la realidad que atraviesan los gobiernos locales y planteó la necesidad de encontrar alternativas que permitan afrontar los costos sin poner en riesgo la participación en los Juegos. La preocupación fue ampliamente compartida. También hicieron uso de la palabra los intendentes de Chascomús, Roque Pérez, Lobos, Rauch y Chivilcoy, entre otros, además de secretarios y secretarias de Deportes de diferentes municipios, quienes coincidieron, con las particularidades de cada distrito, en las dificultades económicas existentes y en la necesidad de contar con un mayor acompañamiento provincial. Las distintas intervenciones dejaron en claro que no se trata de una problemática de un municipio en particular, sino de una realidad que atraviesa a gran parte de los gobiernos locales bonaerenses y que requiere del trabajo conjunto y coordinado entre la Provincia y los municipios. Ante los planteos realizados, el subsecretario Cardozo manifestó el compromiso de gestionar, junto al gobernador Axel Kicillof, un incremento del aporte económico provincial con el objetivo de cubrir aproximadamente entre el 75 y el 80 % de los gastos que demanda la participación en los Juegos Bonaerenses, permitiendo de esta manera aliviar considerablemente las economías municipales. Asimismo, se planteó la importancia de acelerar los plazos de transferencia de los fondos, para que los municipios puedan anticipar las reservas hoteleras, contratar el transporte y organizar con tiempo toda la logística necesaria. El encuentro permitió poner sobre la mesa una preocupación concreta, pero también avanzar en la búsqueda de soluciones. Sostener los Juegos Bonaerenses es sostener una política pública de inclusión, integración y oportunidades. En un contexto económico difícil, Provincia y los municipios reafirmaron la necesidad de trabajar juntos para que ningún joven, ninguna persona con discapacidad y ningún adulto mayor quede afuera de esta experiencia por razones económicas.

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