15 de agosto de 2026

Alpha 91.5 Mhz

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La familia de FM Alpha celebró su 37mo.. aniversario

5 horas atrás Fm Alpha

La madre de las FM locales reunió anoche viernes a casi todo su personal entre operadores, conductores y colaboradores de los 18 programas semanales en vivo que tiene la emisora. Fue en el marco de una cena de camaradería donde no faltaron las risas, ocurrencias, camaradería y un sinfín de anécdotas para celebrar un nuevo cumpleaños. Sobre el cierre se soplaron las 37 velitas de una exquisita torta. «Fue una gran noche de encuentro y una pausa en nuestra exigente labor diaria», manifestó Ernesto Varela, nuestro director quien estuvo acompañado de su esposa Claudia Loustanau, administradora general de la radio. Como siempre, el agradecimiento a nuestros oyentes y auspiciantes, posicionando a la 91.5 como la FM de mayor historia en la ciudad de Las Flores. ¡Gracias a todos!

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