Cooperativa Eléctrica: nuevo reconectador para la Línea Pardo

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores continúa incorporando tecnología y realizando mejoras en su infraestructura eléctrica para fortalecer la calidad y continuidad del servicio. En esta oportunidad, el equipo de SCADA y Mantenimiento Preventivo puso en funcionamiento un nuevo reconectador en la línea Pardo, una incorporación que permitirá optimizar la operación de la red y mejorar la respuesta ante eventuales interrupciones. Los reconectadores cumplen un rol fundamental en las redes eléctricas, ya que permiten detectar interrupciones, realizar maniobras automáticas y restablecer el servicio ante fallas transitorias. La incorporación de este equipamiento contribuye a reducir los tiempos de corte, mejorar la continuidad del suministro y brindar un servicio eléctrico cada vez más eficiente y confiable a nuestros asociados. Cada nueva incorporación y cada tarea de mantenimiento forman parte del compromiso permanente de la Cooperativa con la mejora de la infraestructura y la calidad del servicio.

Cooperativa de Electricidad de Las Flores

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