BM – viernes 14 de agosto

EL MUNICIPIO MANTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON DIFERENTES EMPRESAS Y COOPERATIVAS TEXTILES DE LA LOCALIDAD El intendente Municipal, Prof. Fabián Blanstein, juntos a algunos de sus funcionarios, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de empresas y cooperativas textiles de la localidad, con el objetivo de conocer de primera mano la situación que atraviesan los diferentes sectores productivos y avanzar en la construcción de acciones conjuntas. Durante el encuentro se abordó el actual contexto económico y su impacto sobre la actividad productiva. Los representantes del sector señalaron, entre las principales dificultades, la fuerte presión impositiva, la caída del consumo y de la demanda, el incremento de los costos de los servicios y las dificultades para sostener los niveles de rentabilidad y competitividad. En este escenario, manifestaron la creciente dificultad para sostener los puestos de trabajo y, en algunos casos, incluso para garantizar la continuidad y operatividad de las empresas y cooperativas. La combinación de estos factores genera un escenario de fuerte incertidumbre para la sostenibilidad de las unidades productivas y el mantenimiento del empleo local.

En ese contexto, deja de ser una opción el endeudamiento para realizar nuevas inversiones en equipamiento y tecnología, debido a los elevados costos de financiamiento y las tasas de interés. Se planteó también, la necesidad imperiosa de explorar nuevos mercados, incluyendo oportunidades de inserción internacional para aquellas empresas que se encuentren en condiciones de avanzar en ese camino. Desde el Municipio se propuso continuar trabajando de manera articulada con todos los sectores, empresas, comercios, productores, cooperativas, etc., y establecer una agenda de trabajo que permita abordar las distintas problemáticas identificadas y evaluar posibles acciones de acompañamiento y paliación. En este sentido, el intendente informó que se elevarán al Honorable Concejo Deliberante proyectos de ordenanza orientados a declarar la situación crítica de la industria, el comercio y los servicios locales, junto con la implementación de un plan de acompañamiento, regularización y alivio tributario para los sectores afectados. Asimismo, se anunció la propuesta de creación de un Régimen Municipal de Infraestructura Público-Privada en la Zona Industrial, como mecanismo de colaboración entre el Municipio y el sector privado para impulsar obras de infraestructura y contribuir al fortalecimiento y desarrollo del sector productivo local. Durante la reunión, se valoró además las herramientas de información y acompañamiento que brinda el Municipio, especialmente aquellas orientadas a identificar oportunidades de negocios, segmentación de mercados y alternativas vinculadas a la logística, en un contexto macroeconómico complejo. El encuentro forma parte de las acciones impulsadas por el Municipio para generar espacios de diálogo con los distintos actores y acompañar al sector ante los desafíos que plantea la actual coyuntura económica.

MUNICIPIO Y COOPERATIVA ELÉCTRICA TRABAJAN EN PROYECTOS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA En la jornada de ayer, el intendente municipal Fabián Blanstein, junto al secretario de Obras Públicas, Ing. Fernando Bickham, y el secretario de Producción, Cristian Chiodini, mantuvieron una reunión de trabajo con autoridades y representantes del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Las Flores. Por parte de la entidad participaron su presidente, Mario Elgue, junto a Sebastián Cassei, el Ing. Silvio Comba y miembros del equipo técnico de la Cooperativa. Durante el encuentro se abordaron distintos proyectos de interés común entre el Municipio y la Cooperativa, haciendo especial hincapié en iniciativas destinadas a mejorar y fortalecer la infraestructura del Sector Industrial Planificado de Las Flores, acompañando su crecimiento y generando mejores condiciones para el desarrollo de las empresas radicadas y para futuras inversiones. Asimismo, se analizaron otras líneas de trabajo conjunto vinculadas con infraestructura y servicios, así como proyectos de interés para la comunidad. La reunión permitió avanzar en la coordinación entre ambas instituciones, estableciendo prioridades y líneas de acción para continuar trabajando de manera articulada en iniciativas que contribuyan al desarrollo productivo y al crecimiento de Las Flores.

LA ESCUELA MUNICIPAL DE PADEL EN PERMAMENTE CRECIMIENTO Con una matrícula de 45 alumnos funciona la Escuela Municipal de Padel, a cargo del profesor Julio Etcheverry, con la colaboración de Ignacia Goñi. Esta importante iniciativa comenzó hace aproximadamente 12 años en la cancha de El Terreno (Roberto Trucco entre Independencia e Islas Malvinas) y en la actualidad funciona en las instalaciones de Caseros 13, casi Independencia, donde concurren chicos de 6 a 9 años y de 10 a 14 años divididos en grupos, quienes entrenan en el horario de 10 a 12 y de 14.30 a 16.30. Los más pequeños, que están dando sus primeros pasos, realizan un entrenamiento básico de aprendizaje que incluye tomar contacto con la paleta, tener sensibilidad, además de trabajos recreativos picando e impactando la pelota, y de esta manera se avanza para llegar a jugar un partido. Asimismo, con los más grandes se hace hincapié en la salida de pared, smash y volea que son los tres movimientos fundamentales, para luego categorizarlos por nivel y programar encuentros, así se hace más atractivo el entrenamiento. La iniciación en el deporte se hace en la Escuelita y de ahí en más el chico decide sin pretender ser competitivo, pero el objetivo es enseñar lo básico para aprender a jugar el Padel. Por otro lado, debemos consignar que hay jugadores que pasaron por la Escuelita Municipal y lograron medallas en los Juegos Bonaerenses. El Profe Etcheverry, que cuenta con una importante trayectoria local, provincial y nacional, realiza un valioso aporte aplicando todos sus conocimientos con gran esfuerzo y dedicación, promoviendo la actividad que tanto ama en beneficio de los chicos para que tengan una vida saludable practicando deporte.

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