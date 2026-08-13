13 de agosto de 2026

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FM Alpha presenta este viernes una gran «Maratón Radial» por el Día del Niño

23 minutos atrás Fm Alpha

Desde las 13 y hasta las 22hs. por la 91.5 se pondrá en marcha por 6to. año consecutivo un súperprograma de nueve horas ininterrumpidas de duración anticipando la celebración del próximo domingo. Será conducido por Flavia Benavídez, Milagros Cáceres, Diego Rodríguez, Luis Álvarez, «Lucho» Rodríguez, Nahuel Almirón, Verónica Sassali, Flavia Benavídez, Marcelo Núñez, Daniel Couzelo y Mariana Minoli, entre otros. Habrá juegos, sorteos, regalos, música, invitados especiales, artistas en vivo, sorpresas y toda la buena de los principales conductores de nuestra radio. El «mega» programa, propuesta inédita en la radiofonía local, también podrá verse por streaming siguiendo todas nuestras redes sociales. Para participar del programa les dejamos nuestra línea Futurtel 44-4000 y línea whatsapp 2244-468265.

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