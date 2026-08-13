Fútbol Senior: el domingo 23 de agosto se jugará la 2da. fecha del Clausura

Debido a la celebración por el Día del Niño, la organización confirmó la postergación de la 2da. fecha del torneo reservado para mayores de 35 años. La misma se jugará el próximo domingo 23 de agosto como siempre en el predio del club El Hollín. El programa de partidos será el siguiente: (cancha cerrada) 10:30hs.: Construcciones Landa-Barrio Traut, 12hs.: Rosas-Deportiva, 13:30hs: Los Amigos-El Taladro y 15hs.: Juventud Unida-Gorchs. (Cancha abierta auxiliar) 10:30hs. Construcciones Andrade-Toque Toque, 12hs.: El Bosque-El Hollín, 13:30hs.: Porteño-Atlético y 15hs.: Dep. Cacharí-Avellaneda.

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