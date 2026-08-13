La Cooperativa avanza en el proceso de selección para el Área de Atención al Asociado

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores continúa avanzando en el proceso de selección destinado a cubrir un puesto en el Área de Atención al Asociado. A partir de la convocatoria realizada, se recibieron más de 600 currículums que fueron analizados y evaluados para realizar una primera selección. Como resultado de este proceso, 30 postulantes fueron preseleccionados para avanzar a la siguiente instancia. Actualmente, los candidatos participan de entrevistas y pruebas de evaluación que incluyen encuentros con una profesional de Psicología y con los responsables del área en el que se desempeñará la persona seleccionada. Este proceso busca garantizar una selección responsable y transparente, contemplando tanto las capacidades y experiencia de los postulantes como las necesidades específicas del puesto y del servicio que la Cooperativa brinda diariamente a sus asociados. De esta manera, la Cooperativa continúa fortaleciendo sus equipos de trabajo y apostando a la incorporación de personas capacitadas para acompañar y mejorar la atención a nuestra comunidad.

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