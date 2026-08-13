13 de agosto de 2026

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La Cooperativa avanza en el proceso de selección para el Área de Atención al Asociado

56 minutos atrás Fm Alpha

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores continúa avanzando en el proceso de selección destinado a cubrir un puesto en el Área de Atención al Asociado. A partir de la convocatoria realizada, se recibieron más de 600 currículums que fueron analizados y evaluados para realizar una primera selección. Como resultado de este proceso, 30 postulantes fueron preseleccionados para avanzar a la siguiente instancia. Actualmente, los candidatos participan de entrevistas y pruebas de evaluación que incluyen encuentros con una profesional de Psicología y con los responsables del área en el que se desempeñará la persona seleccionada. Este proceso busca garantizar una selección responsable y transparente, contemplando tanto las capacidades y experiencia de los postulantes como las necesidades específicas del puesto y del servicio que la Cooperativa brinda diariamente a sus asociados. De esta manera, la Cooperativa continúa fortaleciendo sus equipos de trabajo y apostando a la incorporación de personas capacitadas para acompañar y mejorar la atención a nuestra comunidad.

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