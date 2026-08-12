S.M. del Monte festeja el niño repartiendo más de 11.000 porciones de torta de chocolate

Como es de publico conocimiento, en la vecina localidad se festeja el día del niño con un proyecto muy particular, la de hacer la torta más larga y distribuirla entre todos los niños sin cargo, acompañada por un vaso de chocolate. De hecho, el año pasado alcanzaba los 123 mts. Y este año, la organización de la mano de Oscar Ojeda con su grupo Los Eternos, desean superar los 130 metros de largo.

“Venimos bien con los preparativos, el lunes comenzó la elaboración de los bizcochuelos trabajando 2 o 3 horas por turnos en la panadería todos los días, el sábado comenzamos con el merengue y el dulce de leche porque la decoración empieza a las 5 de la mañana del mismo domingo…Lo que comprende la peña somos alrededor de 25, además de nuestras familias que también colaboran, además el equipo de la panadería, gente de otros lados que nos da una mano. En total te diría que somos 40 personas…El temor nuestro era la situación económica pero la gente nos impulsaba a hacerlo y bueno, el esfuerzo y la colaboración de pueblos y empresas con sus donaciones, se puede hacer. Tenemos 650/700 kilos de dulce de leche, 300 kilos de azúcar y se recibió de los molinos una gran colaboración. El año pasado fue de 123 metros con 12 centímetros, este año andaríamos en 135 metros… Nos lleva dos cuadras y un poco más. El tema huevo estaba escaso para conseguir, pero se pudo y llegamos a los 6700 huevos…El año pasado se intentó llegar al libro Guiness con los record, si bien en el Gran Buenos Aires se hizo una torta de 200 y pico de metros fue algo muy finito tipo sanguche de miga, la nuestra es más alta…Ellos piden que la inscripción se realice tres meses antes. Cuando a nosotros nos recordaron eso ya faltaba un mes y no había posibilidad, pero igual queda todo certificado por un escribano que da fe de todo, siempre dejamos asentamos todo…El evento será en la plaza principal que estará toda vallada, a partir del mediodía habrá juegos infantiles por el Día del Niño, Bomberos hará el tradicional paseo en autobombas y simulacro para que los chicos participen, luego se presenta la torta y se repartirá leche chocolatada..Siempre estipulamos 2cm el ancho la porción, va cortada al medio a los 15cm., el año pasado se sacaron 11 mil porciones, probaron todos, gente de Monte y la zona, también tomamos el recaudo de sacar 50cm. de torta para nuestro Hospital, este año haremos lo mismo con el Hogar de Ancianos…La invitación está hecha para toda la región, el año pasado vino gente de Las Flores, de la zona y Capital Federal, etc. La hotelería está ocupada, además será un fin de semana largo, esperemos que el clima ayude. La alternativa en caso de lluvia es un polideportivo, habría que trasladar todo allí…” Decía Ojeda esta mañana en el Periodístico con Ernesto Varela.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A OSCAR OJEDA.

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