12 de agosto de 2026

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Newcom: jugadores de «Los Fénix» integran la lista de la pre-selección provincial +40 y +50

2 minutos atrás Fm Alpha

Gabriela Rivas, Verónia Lettieri, Nadia Roldán, Fernanda Neves (+40) y los jugadores Guillermo Gabaldo y Ezequiel Castro (+40) junto a Blanca Martínez, Rosana Caviglia, Marisa Monreal, Adriana Jiménez, Sandra Repetto, Santa Ceceri, Silvia Larregalde y Mónica Coronel (+50), -todos integrantes del equipo «Los Fénix» que dirige técnicamente el Prof. Aldo Tobbio- fueron incluidos esta semana en la lista de los pre-seleccionados de la Provincia de Buenos Aires que participarán del certamen que tendrá lugar del 20 al 22 de septiembre en Trenque Lauquen. Dicho campeonato será clasificatorio para el Campeonato Argentino de ambas categorías. ¡Felicitaciones a todos!.

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