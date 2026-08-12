Reestablecen el servicio de transporte público de pasajeros Monte-Cañuelas: «Fueron muchas semanas de lucha de los vecinos»

Los vecinos de Monte y Cañuelas volverán a contar con el esquema completo de frecuencias en el servicio que une a ambas localidades. La restitución de los recorridos fue el resultado de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, la empresa Expreso Liniers S.A., autoridades municipales de ambas ciudades y fundamentalmente, el reclamo de los usuarios. Precisamente, Estaban Raies, vecino de la ciudad montense, habló este miércoles con la 91.5. «La verdad es una noticia que nos trae un gran alivio porque esta situación había generado un sinnúmero de inconvenientes tanto para nosotros acá en Monte como para la gente de Cañuelas», manifestó. «Nos informaron que será una línea provincial con aporte de compensaciones y subsidios la que estará y va a cubrir el recorrido de siempre. Esta noticia corona la lucha que los vecinos veníamos llevando adelante desde hacía varias semanas. Expreso Liniers anunció que de manera provisoria prestará el servicio hasta tanto la nueva empresa designada por el gobierno bonaerense se haga cargo», sentenció Raies.

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