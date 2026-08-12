12 de agosto de 2026

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Condenaron al hombre que mató en Saladillo a su compañera de trabajo: efectivos de Las Flores participaron de la detención

54 segundos atrás Fm Alpha

Un jurado popular encontró culpable en un juicio a Renzo Chidichimo por asesinar en 2023 a Rocío González de siete disparos. Se supo a lo largo de la investigación que la víctima había presentado diversas denuncias contra el acusado ante la Justicia y la empresa por acoso. En el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Plata un jurado popular halló responsable de manera unánime a Chidichimo por los delitos de homicidio calificado por el vínculo, por mediar violencia de género (femicidio) y por el uso de arma de fuego. De este modo, la jueza técnica del tribunal fijará en los próximos días la pena de prisión perpetua. Desde el medio El Bonaerense se explicó que durante las audiencias se expusieron las pruebas fílmicas de las cámaras de seguridad y los testimonios de los compañeros de trabajo que presenciaron la agresión. A su vez, se puso en jaque la extrema situación laboral y personal en la que vivía la víctima, debido a la ineficacia de las medidas cautelares dispuestas antes de su asesinato. Se supo que realizó al menos dos denuncias contra el atacante por acoso y hostigamiento.

Los detalles del caso El femicidio sucedió el 1 de junio de 2023 por la tarde en la sede de la compañía de alarmas ubicada en la calle Ibáñez Frocham al 2800, Saladillo, donde el acusado ingresó al lugar fuera de su horario, se acercó hasta su puesto y le disparó siete veces. Pese a que la joven de 25 años fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal General Doctor Posadas, murió horas después. Luego del ataque, Chidichimo se dio a la fuga y fue hallado casi una semana después en un campo llamado «La Vanguardia», situado en la Ruta Provincial 51, entre Saladillo y Las Flores. El ingreso del acusado al establecimiento quedó registrado por las cámaras de seguridad, lo que permitió identificarlo y dar con su paradero días después.

Fuente: Diario Jornada

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