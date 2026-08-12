Cooperativa de Electricidad y una nueva propuesta: «La Coope en tu barrio»

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores presenta “La Coope en tu Barrio”, una propuesta que lleva a distintos sectores de la ciudad espacios de atención, información y diálogo con los asociados. Las jornadas incluyen atención primaria de la salud, con toma de presión arterial y control de glucemia, además de la entrega de material informativo vinculado con la Cooperativa. Uno de los ejes de la iniciativa será brindar información sobre el rol, las funciones y los canales de contacto del delegado, promoviendo la participación de los asociados y la importancia de contar con representantes barriales dentro de la Cooperativa. Cada encuentro contará con un espacio destinado a las preguntas, consultas e inquietudes de los asociados, permitiendo generar un intercambio directo.

Las jornadas se desarrollarán de 11 a 12:30hs., de acuerdo con el siguiente cronograma:

12 de agosto: Centro Oeste – Avellaneda y Ceretti

13 de agosto: Jardín Maternal – Avenida Alvear y Pasteur

19 de agosto: Centro Norte – Belgrano casi Sourdeaux

20 de agosto: Centro Ositos – Barrio Solidaridad

27 de agosto: Centro Sur – Avellaneda y 17 de Octubre

“La Coope en tu Barrio” propone generar nuevos espacios de encuentro entre la Cooperativa y los asociados acercando información, atención y herramientas de participación a los distintos sectores de la comunidad.

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