Azul: vecinos autoconvocados realizaron su sexta movilización del año

Vecinos autoconvocados por Autovía Ya y Estrellas Amarillas realizaron el pasado domingo una nueva movilización en el sector del Cristo, ubicado en Ruta Nacional N° 3 y acceso a Avenida Piazza. La concentración comenzó a las 16 horas y constituyó la sexta movilización del año en Azul. Durante la jornada, los manifestantes volvieron a reclamar por la concreción de la autovía y expresaron su preocupación por la situación de la Ruta Nacional N° 3. La movilización se produjo luego de que días atrás las agrupaciones manifestaron su disconformidad con una reunión mantenida por referentes de La Libertad Avanza con la gerencia de Corresur, empresa concesionaria de la Ruta Nacional Nro. 3. Según expresaron las organizaciones, el encuentro tuvo como eje la situación del peaje ubicado en Cacharí y no fueron convocadas a participar. En ese sentido, consideraron que se trató de una situación reiterada.

Fuente: Central de Noticias

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