Consejo Escolar abre inscripción para auxiliares 2027

El Cuerpo de Consejeros Escolares les informa que a partir del 1 al 31 de Agosto del 2026 queda abierta la inscripción a Aspirantes a PERSONAL DE SERVICIO (porteros y peones de cocina 2027) a través de la plataforma ABC .en los Listados :* LISTADOS GENERAL, * VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS (LEY 13.559), * PERSONAS CON DISCAPACIDAD (LEY 10.592), * PERSONAS TRAVESTIS, TRANSEXUALES Y TRANSGENERO (LEY 14.783). Cabe aclarar que dicha Inscripción corre EXCLUSIVAMENTE POR CUENTA DE CADA ASPIRANTE. Aquellas personas que se inscriban por PRIMERA VEZ el Consejo Escolar brindará SOLAMENTE la ayuda para Generar el Usuario y contraseña de la Plataforma ABC. Se le entregará el procedimiento paso a paso de cómo se debe realizar la inscripción a dicha plataforma.

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