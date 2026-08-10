10 de agosto de 2026

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«Abracemos al Rogelio Peña»: una jornada solidaria para toda la comunidad

1 hora atrás Fm Alpha

El Centro Cultural & Diseño «Mujeres Rurales» invita a participar de «Abracemos al Rogelio Peña», una jornada solidaria que se realizará el sábado 15 de agosto, de 14 a 21 horas, en la Dirección de Cultura de Las Flores y que será el 1er. Magazine Florense transmitido por Canal 3. El objetivo del evento es recaudar fondos para colaborar con el Hogar «Rogelio Peña» en la adquisición de un vehículo que permita a sus residentes realizar paseos y actividades recreativas, contribuyendo a una mejor calidad de vida. «Desde la organización invitamos a todos los medios de comunicación, artistas, instituciones, empresas y vecinos a acompañar y difundir esta iniciativa. Más allá de las pertenencias o espacios de cada uno, esta es una causa que nos convoca como comunidad», indica la nota recibida a nuestra redacción. «Cada publicación, entrevista y mensaje ayuda a que más personas se sumen a este abrazo solidario. Porque cuando el objetivo es hacer el bien, todos estamos del mismo lado», finaliza el texto.

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