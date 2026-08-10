10 de agosto de 2026

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Un terremoto de 7,4 sacudió Colombia: confirman al menos 111 muertos

2 horas atrás Fm Alpha

Un fuerte terremoto sacudió este lunes a Colombia y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá y Cali e incluso en Quito y Panamá, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El temblor fue de magnitud 7,4 según el SGC y el servicio geológico de Estados Unidos. Tuvo una profundidad de unos 100 km con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó, en el oeste del país. El presidente colombiano, Abelardo de La Espriella dio detalles del balance de fallecidos y heridos tras el terremoto. Según las cifras oficiales, ya hay 111 fallecidos, 87 heridos, miles de viviendas averiadas o colapsadas y seis aeropuertos afectados. El Comité Extraordinario para el Manejo de Desastres, liderado por el propio mandatario, anunció la declaración de “desastre” con el objetivo de agilizar la movilización de recursos para asistir a los damnificados y evaluar las infraestructuras afectadas.

Fuente: Página 12

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