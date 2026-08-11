BM – martes 11 de agosto

IMPORTANTE Ante el cierre de las operaciones de la firma Will Der S.A. en nuestro Sector Industrial Planificado, la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente, expresa su preocupación y con los 21 vecinos, trabajadores y familias afectadas. El intendente Fabián Blanstein estuvo en la planta el pasado viernes 7 junto al Secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini para interiorizarse personalmente de la situación y ponerse a disposición de quienes hoy ven afectada su fuente laboral. Esta decisión empresarial se enmarca en un escenario macroeconómico complejo que afecta a diversos sectores productivos a nivel nacional, donde la caída del consumo interno y la situación actual de diversos sectores de la industria, como el textil, han generado dificultades insostenibles para muchas empresas. Esta problemática excede el alcance local, tal como lo demuestran cierres similares en otros puntos de la provincia y del país, (mas de 23.000 según datos oficiales) lo cual reafirma que la crisis es de carácter estructural. Por esta razón, consideramos necesario aclarar que el Estado municipal no posee injerencia sobre las decisiones empresariales de carácter privado ni cuenta con facultades para la absorción de personal en la planta comunal pero sí asume el compromiso de acompañar a los trabajadores en esta transición. Desde el inicio de la gestión hemos mantenido un contacto fluido con los actores del sector productivo para promover el desarrollo local. En este sentido, buscamos incentivar la inversión y la radicación de empresas en nuestra ciudad, ofreciendo, mediante la Ordenanza 3717/2026, a aquellas empresas que se asienten en nuestra ciudad, que no paguen ningún tipo de impuesto por 10 años. Asimismo, informamos que enviaremos al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza de emergencia económica y productiva con el objetivo de dotar al Ejecutivo de herramientas legales que nos permitan intervenir con mayor celeridad y eficacia ante esta y otras situaciones de crisis que puedan comprometer el empleo y la producción en el futuro. Nuestra prioridad es la defensa del trabajo de los florenses. Continuaremos trabajando en la articulación de esfuerzos con las empresas, los trabajadores y las instituciones para amortiguar este impacto y buscar alternativas que permitan sostener la actividad productiva en nuestro partido enfrentando las complejidades coyunturales que se presentan hoy en el contexto macroeconómico.

LAS FLORES FUE SEDE DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS DEL ÁMBITO MUNICIPAL Nuestra ciudad fue sede de la sexta reunión del año de la Comisión Provincial de Profesionales en Ciencias Económicas del Ámbito Municipal, que reunió a profesionales para una nueva jornada de capacitación e intercambio. El encuentro contó con la participación del intendente Fabián Blanstein; de la presidente de la mencionada Comisión, Dra. Mariela Bien y demás autoridades. Asimismo. tuvo como parte de su agenda, una exposición a cargo del subsecretario de Modernización del Municipio, Duilio Puente, donde se trató el tema: “Herramientas visuales aplicadas a la Hacienda Pública: el caso del mapa de deuda de Las Flores”. También se desarrolló el panel de ingresos públicos, en el que el Dr. Juan Manuel Álvarez Echagüe expuso sobre “Cuestiones actuales y controvertidas en materia de tasas municipales. Desafíos de las administraciones tributarias”. Durante la jornada se abordaron otras cuestiones vinculadas con tesorería, contabilidad, presupuesto, administración tributaria, inteligencia artificial y gestión municipal, y otros ejes de interés para quienes se desempeñan en el ámbito público local. La realización de este importante encuentro en Las Flores permitió recibir a profesionales de distintos municipios quienes además disfrutaron de la oferta gastronómica y de hospedajes de nuestra ciudad.

EL CORO POLIFÓNICO DE LAS FLORES CANTÓ EN SALADILLO El pasado sábado por la noche, en las instalaciones del Centro Universitario Regional Saladillo, se presentó el Coro Municipal de nuestra ciudad que dirige el profesor Miguel Ángel Polito. La agrupación de voces florense se destacó en el evento junto al coro local «Estudio Coral Bocca Chiusa» y «Coral del Sur» de la localidad de 25 de Mayo. Estuvieron presentes y acompañaron la realización del evento, el intendente interino Alejandro Armendáriz y demás autoridades municipales de la ciudad saladillense.

CANOTAJE: JUAN IGNACIO CÁCERES Y AGUSTÍN RATTO CLASIFICARON SÉPTIMOS EN EL DESCENSO INTERNACIONAL DEL SELLA La Secretaría de Deportes destaca la participación de Juan Ignacio Cáceres en la 88° Edición del Descenso Internacional del Sella en España. El florense y Agustín Ratto (Uruguay) ocuparon la séptima ubicación en esta prestigiosa competencia de canotaje, de la cual formaron parte más de 1.300 palistas de más de 25 países en unas 900 embarcaciones. Juani una vez más estuvo representando al país y a nuestra ciudad, estando a la altura de los máximos exponentes en este evento conocido popularmente como Las Piraguas, una de las carreras oficiales de piragüismo más importantes del mundo que recorre 20 Km. del río Sella, entre Arriondas y Ribedesella, organizada por el C.O.D.I.S. (Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella) y la R.F.E.P. (Real Federación Española de Piragüismo). Por otro lado, debemos consignar que, previamente, Cáceres y Ratto lograron el quinto puesto en la competencia contrarreloj, permitiéndoles largar en ese orden en la regata central. El próximo compromiso del palista olímpico será el Campeonato Mundial de Maratón, que se disputará desde el 19 al 23 de octubre en Gualeguaychú, Entre Ríos (Argentina).

BOCHAS: DARÍO CABRAL INTERVINO EN EL PROVINCIAL DE LA CATEGORÍA DEBUTANTES La Secretaría de Deportes hace mención a la participación de Darío Cabral en el Torneo Provincial de Bochas, exclusivo para la categoría individual debutantes, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Villanueva, General Belgrano y Ranchos con la organización de la Asociación de Bochas de esta última localidad. El representante de la Asociación de Bochas de Las Flores, bajo la dirección técnica de Oscar Mercapide, se presentó en Villanueva y logró los siguientes resultados: venció 12 a 6 a Lobos y luego perdió 12 a 2 con Olavarría. De esta manera, para acceder a la siguiente instancia debió enfrentar nuevamente a Lobos, donde cayó 12 a 2 y así quedó eliminado en la fase de grupo.

El campeón fue La Plata, quien superó en la final a Olavarría.

FIN DE SEMANA MILONGUERO EN CULTURA Este fin de semana, en diferentes horarios programados, se realizará en la sala «Hugo Mario Ianivelli» de la Dirección Municipal de Cultura “Loca Milonga”, el evento bajo la coordinación de Cecilia Rosas del Taller de Tango Municipal. El viernes 14 a las 20:30 horas habrá prácticas tangueras mientras que al día siguiente, sábado 15 a las 22 horas, actuará “Vero, la Dulce Voz” en un espectáculo donde también se anuncia cumbia y música folclórica con un costo de $4.000 la entrada y servicio de cantina. La culminación del encuentro fue fijada para el día domingo, donde los milongueros, a partir de las 12 del mediodía, compartirán un almuerzo.

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