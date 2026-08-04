Prensa Ministerio de Salud: El Hospital Zonal General de Las Flores consolida su rol como Centro de Referencia Regional

La refacción del quirófano, la incorporación de nuevas camas de internación y la capacitación continua de los equipos fortalecen al principal efector de salud de la ciudad y su rol como nodo regional para la atención de ACV

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires continúa fortaleciendo el Hospital Zonal General de Las Flores consolidando como Nodo Regional para la atención del Accidente Cerebrovascular (ACV), fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a una de las principales causas de discapacidad y mortalidad, y posicionándose como referente para la Región Sanitaria IX.

Esta es una estrategia que permite optimizar la detección precoz, el tratamiento oportuno y la articulación con otros efectores de salud de la región para una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en el país. Esta función fortalece la capacidad de respuesta del sistema sanitario regional y garantiza una atención más rápida y coordinada para las personas que atraviesan una emergencia neurológica.

«Seguimos fortaleciendo la salud pública con una decisión muy clara: invertir en infraestructura, incorporar insumos, mejorar el equipamiento y seguir formando y capacitando de manera permanente a nuestros equipos de salud. Ese trabajo cotidiano nos permitió consolidarnos como nodo de referencia regional para la atención del ACV y continuar ampliando la capacidad de respuesta del hospital para toda la comunidad.” sostuvo el director del Hospital, Pedro Fernández.

El Hospital mediante obras de infraestructura, incorporación de equipamiento y el desarrollo de nuevas estrategias de atención que consolidan al establecimiento como el principal efector de salud de la ciudad y un centro de referencia para toda la región.

En ese sentido, agregó que “También sostenemos con mucho compromiso las campañas de vacunación, garantizando el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación a pesar del desfinanciamiento que atraviesa el sistema sanitario por las políticas del Gobierno nacional. Gracias al acompañamiento permanente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y del ministro Nicolás Kreplak, contamos con las herramientas necesarias para que cada vecino y vecina acceda a una salud pública de calidad, oportuna y con mejores prestaciones»,

En paralelo, el hospital impulsa una política permanente de formación de sus equipos. Desde hace tres meses se desarrollan cursos de capacitación en emergencias coordinados por el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), además de jornadas interdisciplinarias destinadas a profesionales y trabajadores de todos los servicios, con el objetivo de fortalecer la calidad de la atención.

Otro de los servicios que distingue al Hospital es el trabajo del equipo de Oncología y Cuidados Paliativos, conformado por oncólogos, médicas clínicas y profesionales de psicología que brindan un abordaje interdisciplinario e integral. Además de la atención en el hospital, el equipo garantiza el acompañamiento permanente de las y los pacientes, con disponibilidad telefónica las 24 horas, los siete días de la semana, fortaleciendo la continuidad de los cuidados y el acompañamiento a las familias.

Más obras, más equipamiento y más capacitación

Entre las obras más importantes se destaca la refacción integral del sobretecho del quirófano, que permitió resolver problemas históricos de filtraciones y garantizar mejores condiciones para la realización de cirugías. Además, el hospital incorporó 10 camas de internación de última generación, mejorando la calidad de atención y las condiciones de trabajo de los equipos de salud.

Otro de los ejes de trabajo es la prevención y promoción de la salud. El vacunatorio del hospital mantiene una amplia cobertura de la campaña antigripal con atención en doble turno, sostiene la cobertura de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) en pediatría y desarrolla campañas periódicas de donación voluntaria de sangre. A su vez, el establecimiento continúa avanzando en la implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI), herramienta que mejora la continuidad de los cuidados y el acceso a la información clínica de las y los pacientes.

El Hospital de Las Flores también administra el Hogar de Ancianos de la ciudad, que actualmente registra ocupación plena, fortaleciendo la red pública de cuidados para personas mayores.

En materia de salud mental, el establecimiento continúa ampliando los dispositivos de atención comunitaria. El nuevo espacio de primera escucha y demanda espontánea recibe aproximadamente 80 personas por mes, quienes son atendidas por un equipo interdisciplinario que realiza la evaluación inicial, contiene la demanda y orienta cada situación hacia el dispositivo de atención más adecuado. Además, los equipos desarrollan un fuerte trabajo territorial acompañando de manera sostenida a más de 60 usuarios y usuarias en la comunidad, con estrategias adaptadas a los distintos niveles de apoyo y garantizando la continuidad de los cuidados.

Como ocurre en gran parte del interior bonaerense, uno de los principales desafíos continúa siendo la dificultad para incorporar profesionales en algunas especialidades críticas, particularmente ginecología, pediatría y psiquiatría. En materia de salud mental y consumos problemáticos, el hospital garantiza la cobertura de urgencias y emergencias, aunque enfrenta las limitaciones derivadas de la escasez de especialistas y de una infraestructura edilicia centenaria que requiere adecuaciones para responder a las nuevas demandas de atención.

A pesar de estos desafíos, el Hospital Zonal General de Las Flores cumple un rol estratégico para toda la comunidad. Es el único establecimiento con capacidad de internación, terapia intensiva, quirófano, clínica médica, cirugía, traumatología, pediatría y atención de emergencias en la ciudad, constituyéndose en el principal efector de salud para Las Flores y un centro de referencia para toda la Región Sanitaria IX.

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