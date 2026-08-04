4 de agosto de 2026

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«Sábados Compartidos»: un proyecto pensado por y para las personas mayores

11 horas atrás Fm Alpha

El Movimiento Evita Las Flores comunicó el inicio de “Sábados Compartidos”, un proyecto pensado por y para las personas mayores, hoy uno de los sectores más castigados. «Con cada encuentro buscamos honrarlos, atenderlos y cuidarlos, como una forma de devolverles un poquito de todo lo que hicieron y dieron a lo largo de su vida. Invitamos a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa, tanto como voluntarios como a través de colaboraciones», indica la nota llegada a nuestra redacción. «También convocamos a comercios de la ciudad —verdulerías, carnicerías, pollerías, panaderías y otros— a ser parte de este proyecto solidario. Porque estamos convencidos de que entre todos, con poco, hacemos mucho», finaliza el texto.

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