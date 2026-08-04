Emiliano Balbín, nuevo presidente de la UCR bonaerense, visita Las Flores

El presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, Emiliano Balbín, visitará este miércoles nuestra ciudad con el fin de mantener un encuentro con dirigentes, afiliados y vecinos. La actividad se desarrollará a partir de las 18:30 horas en la sede del Comité de la UCR local donde Balbín compartirá una reunión abierta para dialogar sobre la actualidad política, el presente del radicalismo y los desafíos de la provincia de Buenos Aires. Balbín estará acompañado por Diego Garciarena, actual jefe del bloque de diputados del radicalismo. Posteriormente habrá una rueda de prensa con medios locales. Desde la Unión Cívica Radical de Las Flores invitaron a la comunidad a participar del encuentro y acompañar la visita del flamante presidente del Comité Provincia.

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