BM – martes 4 de agosto

CON LA DISCIPLINA VÓLEY, LLEGA LA ÚLTIMA JORNADA DE LA COPA JOVEN 2026 Tras la reprogramación del último encuentro, este sábado 8 de agosto nos encontramos para definir la Copa Joven en una jornada llena de emoción de la mano del Torneo de Vóley. El evento ya disputó las primeras instancias con gran participación de los estudiantes de 4° y 5° año de las Escuelas Secundarias de Las Flores quienes compartieron esta propuesta deportiva donde prevalece el compañerismo y sana competencia. Los esperamos a partir de las 15 horas en el edificio Ex-Cattorini Av. Manuel Venancio Paz 1114.

SILVIA PALUMBO PRESENTARÁ “MÚSICA MAESTRA” EN EL MUSEO HISTÓRICO Mañana miércoles 5 de agosto a las 18:30 horas, el Museo Histórico “Alfredo R. Almada” será sede de “Música Maestra. Tras la huella sonora de las mujeres”, una performance de la cantautora Silvia Palumbo. A través de cuentos, cantos y reflexiones, la propuesta invita a reconocer algunas de las estructuras y prácticas vinculadas al androcentrismo y el sexismo que han condicionado históricamente la presencia y la expresión de las mujeres en la música. Durante el encuentro, la artista compartirá además su trabajo en torno al Empoderamiento Expresivo Feminista (EEF), un enfoque orientado a recuperar las voces y fortalecer las posibilidades expresivas. En ese marco, presentará su libro La LETRA de mi música. La actividad tendrá una duración aproximada de una hora y se desarrollará en el Museo Histórico Alfredo R. Almada, ubicado en Av. General Paz 570. La modalidad de ingreso será entrada al sobre. Para consultas y reservas, comunicarse con Candela Rio al 221 505-2297.

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