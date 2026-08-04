Continúa la Novena por San Cayetano

El Equipo Animador de la Capilla San Cayetano invita a la comunidad a las actividades que se desarrollan para celebrar el día de nuestro santo patrono. Desde el pasado miércoles 29 de julio se reza la novena a las 17hs. mientras que el viernes 7 de agosto, Día de San Cayetano, la concentración será a las 14:15hs. en la Capilla ubicada en Santamarina entre Bdo. de Irigoyen y Dorrego. Se realizará la procesión y a continuación se celebrará la Santa Misa. Ese día también se festejará el 37to. aniversario de la capilla.

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