La Buena Noticia: una bióloga argentina desarrolló un gel para recuperar un corazón después del infarto

Pilar Ferrer se convirtió en viral días atrás al contar de qué se trata el hidrogel bioactivo con tejido placentario, un producto inyectable que desarrolló para reparar el corazón tras un infarto. Ferrer, de 25 años, es una investigadora egresada de la Universidad Favaloro que se incorporó a la startup Anova Biotech para desarrollar lo que luego se convirtió en un hidrogel inyectable que tiene la capacidad de revertir el daño que un infarto de miocardio. «Después de un infarto el corazón no tiene capacidad de regenerarse. Lo que intentamos con estas terapias es disminuir ese daño para evitar la insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón no puede funcionar más y se necesita un trasplante», explicó Ferrer en el «late night» de Mario Pergolini por El Trece, «Otro día perdido». Ferrer también contó que de entrada eligió la Biotecnología porque le «encantaba entender cómo funciona el cuerpo humano», y eso devino en su carrera académica y, más recientemente en su trabajo de doctorado que se transformó en una investigación sobre terapias para el infarto. Actualmente Ferrer es becaria doctoral del Instituto de Medicina Traslacional, Trasplante y Bioingeniería (IMETTyB), que depende del CONICET y la Universidad Favaloro, la misma donde se graduó en la carrera de Ciencias Biológicas. La joven científica del Conicet integra el Laboratorio de Medicina Regenerativa Cardiovascular, «encabezado por las Dras. Daniela Olea y María del Rosario Bauzá», como apuntaron desde la casa de estudios. «Empezamos trabajando con una membrana amniótica, que es una parte de la placenta, justamente un tejido que se encarga de generar vida y ya se usa en la farmacología para curar heridas», contó la bióloga, antes de aclarar: «Esto es sin células madre, sólo la matriz. Un tejido tiene células y un soporte. Usamos el soporte». El proyecto es «una colaboración con Amnios BMA», agregó la investigadora sobre la compañía argentina que está habilitada como Banco de Membrana Amniótica por INCUCAI y como Laboratorio de Producto Médico por ANMAT. En la actualidad el equipo de Ferrer trabaja con el financiamiento que les otorgaron como emprendedores en CITES, y la bióloga afirmó que su objetivo es avanzar hasta llegar a hacer estudios clínicos en pacientes humanos.