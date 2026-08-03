Paro docente: «Tuvimos más del 95% de adhesión a la medida de fuerza»

Alto impacto tuvo este lunes el paro docente en nuestra ciudad. Por este tema, la 91.5 consultó a la actual secretaria general de SUTEBA Las Flores, Cecilia Sabathié, quien afirmó que «consideramos que el nivel de adhesión superó el 95%. Es sin dudas una cifra categórica ya que prácticamente todos los colegios se vieron afectados por la inasistencia de maestros». La huelga fue promovida por los gremios FEB, AMET, SUTEBA y UDOCBA en el marco del pedido por optimizaciones salariales y laborales. «Estamos demandando una propuesta salarial que permita recomponer el salario que continúa por debajo de la canasta familiar. En la última paritaria se acordó por mayoría un 7% desdoblado (5% en julio y 2% en agosto) pero no es suficiente», añadió luego. «Otro punto muy importante del reclamo es el rechazo a la ley de Libertad Educativa que viene a derogar la ley de Educación Nacional y debemos alzar la voz porque esta ley va a repercutir en cada uno de nosotros y también en las familias», expresó la dirigente gremial. El paro general afectó a las diversas etapas escolares y formó parte de una jornada de protesta que se repitió en numerosos distritos bonaerenses.

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