3 de agosto de 2026

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Rural Bike: la 5ta. edición de la cuarteta contrarreloj dejó una muy buena imagen

5 horas atrás Fm Alpha

La Agrupación «MTB Las Flores» organizó este domingo la 5ta. edición de la prueba de Rural Bike Contrarreloj por Cuarteta que se llevó a cabo en inmediaciones del predio ferial de la Sociedad Rural de Las Flores (Ruta 30 y Pte. Perón). Los «bikers» fueron grandes protagonistas sobre un exigente circuito, perfectamente diagramado y marcado, donde los ganadores sobre una distancia de 30 Km. fueron: Eduardo Tappata, Gustavo Burgos, Marcelo Ojeda y César Sancho (categoría Libres / Quilmes, Florencio Varela y Cty Bell), Walter Mediondo, Daniel Martín, Juan Manuela Díaz y Héctor Othar (Variada / Rauch y Tandil), Susana Ocampo, Micaela Bátiz (ambos de Las Flores), Carla Cabrera y Eugenia Conte (Rauch) en la división Damas Libre, Emmanuel Fernández, Alejandro Di Franco, Lorena Peralta y Fernando Palhinha (Mixta Libre / Villa Elisa, City Bell y Hudson) y Paola Allevato, Marcelo Goncalvez, Néstor Philip y Joaquín Riccobene (Mixta Variada / Rojas y Bragado). Asimismo, en 45 Km. (Libre Pro) la victoria fue para Brian Romero, Diego Cassani, Leandro Di Gregorio y Oscar Martínez (Salazar y La Plata).
Por otro lado, los pedalistas florenses obtuvieron los siguientes puestos en la carrera de 30 Km.: 2°) Adrián Gopar, Agustín Berasain, Carlos López y Antonio Fumiatti (Variada), 3°) Gustavo Montenegro, Mario Gentil, Oscar Rossi y Juan Barrera (Libre), 5°) Juan Mazzola, Marcelo “Cata” Mundet, Facundo Fernández y el olavarriense René Amado (Variada) y 7°) Hugo Rosas, Federico Monfort, Ignacio Ocampo y Daniel Loustaunau (Libre).

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