Rural Bike: la 5ta. edición de la cuarteta contrarreloj dejó una muy buena imagen

La Agrupación «MTB Las Flores» organizó este domingo la 5ta. edición de la prueba de Rural Bike Contrarreloj por Cuarteta que se llevó a cabo en inmediaciones del predio ferial de la Sociedad Rural de Las Flores (Ruta 30 y Pte. Perón). Los «bikers» fueron grandes protagonistas sobre un exigente circuito, perfectamente diagramado y marcado, donde los ganadores sobre una distancia de 30 Km. fueron: Eduardo Tappata, Gustavo Burgos, Marcelo Ojeda y César Sancho (categoría Libres / Quilmes, Florencio Varela y Cty Bell), Walter Mediondo, Daniel Martín, Juan Manuela Díaz y Héctor Othar (Variada / Rauch y Tandil), Susana Ocampo, Micaela Bátiz (ambos de Las Flores), Carla Cabrera y Eugenia Conte (Rauch) en la división Damas Libre, Emmanuel Fernández, Alejandro Di Franco, Lorena Peralta y Fernando Palhinha (Mixta Libre / Villa Elisa, City Bell y Hudson) y Paola Allevato, Marcelo Goncalvez, Néstor Philip y Joaquín Riccobene (Mixta Variada / Rojas y Bragado). Asimismo, en 45 Km. (Libre Pro) la victoria fue para Brian Romero, Diego Cassani, Leandro Di Gregorio y Oscar Martínez (Salazar y La Plata).

Por otro lado, los pedalistas florenses obtuvieron los siguientes puestos en la carrera de 30 Km.: 2°) Adrián Gopar, Agustín Berasain, Carlos López y Antonio Fumiatti (Variada), 3°) Gustavo Montenegro, Mario Gentil, Oscar Rossi y Juan Barrera (Libre), 5°) Juan Mazzola, Marcelo “Cata” Mundet, Facundo Fernández y el olavarriense René Amado (Variada) y 7°) Hugo Rosas, Federico Monfort, Ignacio Ocampo y Daniel Loustaunau (Libre).

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