En el mes aniversario de LA RADIO: “Entre Primas y Bordonas tuvo payada por tres…”

Ayer domingo 2 de agosto, en el nuevo programa Folclórico entré “Primas y Bordonas” que sale al aire de 10 a 12 hs. conducido por Guillermo Fullone, se vio engalanado con las visitas de tres payadores de reconocida trayectoria, de Las Flores Pcia. Bs As los payadores; José Antonio Cassino y Mario Enrique Cabrera. Y desde Salto República Oriental del Uruguay el Payador Saturno Santana.

Muchas Gracias por compartir junto a la audiencia el canto del Arte del payador, agradecía su flamante conductor.

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