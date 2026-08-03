3 de agosto de 2026

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Paro docente Fulvia Condorí: “Hay necesidad de luchar, hay necesidad de poner en primer plano la discusión salarial”

11 horas atrás Fm Alpha

En “El Periodístico” esta mañana dijo: “En el caso de Tribuna Docente, estas negociaciones están agotadas por los delegados de la Pcia. de Buenos Aires sobre todo en la seccionales conducida por Multicolor, es una decisión de 48 horas, esta nueva jornadas se enmarca en el reclamo muy contundente acerca del reclamo salarial que vive la familia docente, a pesar del escalonamiento de julio de dos cuotas dentro de las paritarias, un docente estaría alcanzando un salario mensual de tal vez 990 mil pesos de maestro de grado y obviamente la canasta familiar está por encima de ese monto, es el kit de la cuestión de lo que se está reclamando no solo desde los período desde el 2026, sino de anteriores, y la fuerza donde se han desenvuelto la últimas elecciones de SUTEBA dan cuenta de esta realidad, hay necesidad de luchar, hay necesidad de  poner en primer plano la discusión salarial…el trabajo testigo de un cargo debe servir para cubrir la canasta familiar para no alejarnos de una sobre explotación laboral que viven un sinnúmeros de colegas…”,decía.

AUDIO COMPLETO DE FULVIA CONDORÍ.

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