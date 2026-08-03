El domingo 23 de agosto comenzará el Torneo Clausura 2026

La Liga de Fútbol de Las Flores, a través de sus delegados, ya resolvió fecha y modalidad del campeonato oficial de la segunda parte del año. Se jugarán tres encuentros en dos canchas. El campeón Ferro, recién debutará en la segunda fecha.

(Por Flavio Iacomini)

Con los encuentros que sostendrán Atlético Las Flores-El Hollín, El Taladro- Barrio Traut y Juventud Unida-Juventud Deportiva, el próximo domingo 23 de agosto el fútbol de primera división florense dará inicio a toda su actividad futbolística reservada para su divisional superior. Ferrocarril Roca quedará con fecha libre.

Antes, el sábado 22, comenzará el juego en todas las demás categorías, en tanto las chicas del futbol femenino de primera, también el domingo 23, iniciarán su segundo torneo oficial de la temporada 2026. En un año, marcado por el reciente fallecimiento del presidente de la entidad Francisco “Pato” Palacios, el fútbol de nuestra ciudad buscará desafiar una etapa donde a pesar de la crisis económica que afecta a varias familias, el público seguro concurrirá a acompañar una actividad, considerada como la más popular en nuestro país.

El torneo, en todas categorías, se jugará con la misma modalidad que se jugó el Apertura. A una sola rueda y después en los cruces clasificatorios, el que termine primero clasificará directamente a las semifinales, mientras que los otros seis equipos restantes se cruzarán de la siguiente manera: el segundo se enfrentará con el séptimo, el tercero con el sexto, y el cuarto con el quinto.

De estos partidos, donde el que termine mejor en la tabla se beneficiará con la localía, al ser único encuentro, saldrán los otros tres semifinalistas y en donde uno de ellos tendrá la posibilidad de cruzarse con el primero, para luego si en partidos de ida y vuelta poder acceder a la final del certamen.

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