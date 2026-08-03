BM – lunes 3 de agosto

LAS FLORES FORTALECE SU VINCULACIÓN INTERNACIONAL Y EXPLORA NUEVAS OPORTUNIDADES COMERCIALES CON PARAGUAY El Municipio de Las Flores estuvo presente en el lanzamiento oficial en Argentina del “Paraguay Business Week 2026: Hagamos negocios juntos”, una iniciativa orientada a promover inversiones, intercambios comerciales y vínculos entre ambos países y la apertura de posibilidades para los distritos. La actividad se enmarca en una agenda de trabajo impulsada junto con la Cámara de Comercio Argentino Paraguaya (CCARPA), orientada a promover el intercambio de información y acercar nuevas oportunidades de vinculación a las empresas y sectores productivos de Las Flores. Asimismo, se difundieron las condiciones y capacidades que ofrece el distrito para la radicación de proyectos productivos, su ubicación estratégica, el Sector Industrial Planificado y las distintas políticas municipales destinadas a acompañar la inversión, la generación de empleo y la incorporación de valor agregado local. “Para Las Flores es importante estar presentes en estos ámbitos, establecer relaciones institucionales y conocer de primera mano las oportunidades existentes. Nuestro objetivo es que estos vínculos puedan transformarse en herramientas concretas favoreciendo la apertura de mercados, la generación de inversiones y el desarrollo económico local”, expresó el secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini, en marco de la jornada.

LOLO RODRÍGUEZ SE DESTACÓ EN «FOLCLORE PARA ESCUCHAR» El cantante folclórico Lolo Rodríguez se presentó con éxito en el Salón Rojo Municipal en el marco de la vigésima temporada de «Folclore para Escuchar». El ciclo, con la producción y conducción de Fernando Calles y con fuerte apoyo de la Dirección de Cultura, volvió a contar en Las Flores con un artista importante, que siempre se ha destacado en diferentes escenarios de la provincia de Buenos Aires y en festivales artísticos de renombre nacional. Con la participación también de distintos artistas invitados, su buena voz y los acordes de su guitarra, sonaron más que bien en el evento y ante el público que desafió las condiciones climáticas lluviosas y, en buen número, se acercó al histórico salón del Palacio Municipal. El intendente Fabián Blanstein y el director de Cultura, Juan Bautista Saladino, estuvieron y disfrutaron en el show musical de Lolo Rodríguez, un espectáculo que fue libre, abierto y gratuito para toda la comunidad.

JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS AL REGIONAL EN CANOTAJE La Secretaría de Deportes informa que el sábado 1°, en la laguna del Parque Plaza Montero, se desarrolló la Etapa Local de Canotaje correspondiente a los Juegos Bonaerenses 2026. Los palistas que clasificaron a la instancia regional son: Tomás Adorno Cárdenas (2’18,54’’), Luca Carpinetti (2’18,74’’), Francisca Abrego (2’01,64’’) y Ruth Arballo (2’26,11’’), quienes competirán en las pruebas de Slalom y Velocidad, en la categoría Sub 14 única.

PATINADORAS DEL CLUB JUVENTUD DEPORTIVA SOBRESALIERON EN EL SEGUNDO TORNEO METROPOLITANO La Secretaría de Deportes destaca la presentación del Club Juventud Deportiva en el Segundo Campeonato Metropolitano de Patín Artístico, que se llevó a cabo en el Microestadio de la Confederación Argentina de Patín, ubicado en la Villa Olímpica de la Ciudad de Buenos Aires, con la organización de la Asociación Metropolitana de Patín (APM). Las patinadoras de la Divisional “B”, a cargo de la profesora Camila Mendiondo, hicieron un excelente torneo adjudicándose sus respectivas categorías Mía Mercere, Juana Cantet y Paz Dorronsoro, mientras que Carola Siri obtuvo el subcampeonato.

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