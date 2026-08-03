La Buena Noticia: Scania inauguró un punto de servicio en Olavarría con una inversión de USD 800.000

Scania Argentina inauguró las obras de renovación de su punto de servicio en la ciudad de Olavarría, tras concretar una inversión de USD 800.000. La iniciativa busca potenciar la atención en una zona clave para el transporte de cargas y reafirmar el desarrollo de la red de asistencia técnica de la compañía. El establecimiento renovado cuenta con una superficie cubierta de 1.127 m², un taller de 497 m² equipado con nueve áreas de servicio y un sector específico para componentes. Asimismo, las obras permitieron duplicar la capacidad del depósito de repuestos e incorporar una playa de maniobras de 3.800 m², lavadero de camiones y piezas, depósito de lubricantes y un área destinada a la gestión de residuos. Ubicado estratégicamente en el centro bonaerense, este centro brinda soporte logístico a sectores productivos vinculados al traslado de cereales, ganado, cargas generales, materiales de construcción y transporte de insumos hacia Vaca Muerta. Las instalaciones cuentan además con una sala de descanso para choferes, estacionamientos diferenciados y sistemas de eficiencia sustentable, como iluminación LED y un esquema de contención y reutilización de efluentes industriales.

Fuente: Olavarría Noticias

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