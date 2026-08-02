2 de agosto de 2026

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«La Residencia» cumplió 35 años

2 horas atrás Fm Alpha

Con mucho amor y cariño, el Hogar para la Tercera Edad «La Residencia», ubicado en 25 de Mayo 639, cumplió el pasado 1 de agosto 35 años de actividad cuidando a los adultos mayores de Las Flores. Fue idea del Dr. Edgardo Zarauza quien, luego de visitar un paciente, descubrió que era necesario contar con un lugar que tuviera todos los servicios que conllevan los adultos mayores. «La idea fue de a poquito comenzar un espacio que gracias a Dios fue creciendo. La gente por suerte está agradecida de lo que hacemos y se da cuenta del amor y el cariño que le damos a ellos», dijo su hijo Agustín en su momento a nuestra radio. Pasado el tiempo, «La Residencia» cambió de manos y es regenteado en la actualidad por Juan Cruz Benavídez Landaburu junto a un gran equipo de colaboradores.

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