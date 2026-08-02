Paro docente: qué pasará con las clases en Las Flores este lunes 3 de agosto

El paro docente nacional tendrá impacto este lunes 3 de agosto y afectará el normal dictado de clases en establecimientos de toda la provincia incluyendo nuestra ciudad. Unión Educadores Las Flores, UDOCBA, SUTEBA Celeste y Blanco y SUTEBA Multicolor confirmaron que adherirán a la medida de fuerza. No así SADOP (docentes privados) que retomarán el ciclo lectivo con normalidad por lo que en Colegio San Miguel y Dante Alighieri la actividad será normal. La protesta tiene como principales reclamos la reapertura urgente de la paritaria nacional docente y la restitución de fondos educativos eliminados o interrumpidos. En ese contexto, el gobierno nacional realizárá controles para verificar que se garantice una cobertura mínima del 75% del servicio educativo de lo contrario aplicará sanciones tal como establece la nueva legislación sobre servicios esenciales.

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