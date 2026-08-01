Concejo Deliberante: se desarrolló la última sesión ordinaria del mes

El pasado jueves 30 de julio se llevó a cabo la última Sesión Ordinaria del mes en el Salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante. La sesión fue encabezada por el presidente del Cuerpo, Prof. Fernando Muñiz, donde se trataron 20 temas que integraban el Orden del Día, además de los expedientes ingresados con 48 horas de antelación. Durante la jornada, el Cuerpo Legislativo dio tratamiento a los asuntos previstos en el temario, mientras que los expedientes ingresados con 48 horas de antelación fueron puestos a consideración y derivados a Comisión Plenaria para su correspondiente análisis. De esta manera, el Honorable Concejo Deliberante continuó desarrollando su labor legislativa, abordando los distintos temas que forman parte de la agenda institucional. El tratamiento de la sesión puede visualizarse a través de la transmisión en vivo, disponible en el enlace publicado en la cuenta oficial del HCD en la red social Facebook. Se informa que, debido a un inconveniente técnico, la transmisión se interrumpió durante los últimos minutos de la sesión.