1 de agosto de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Concejo Deliberante: se desarrolló la última sesión ordinaria del mes

5 minutos atrás Fm Alpha
El pasado jueves 30 de julio se llevó a cabo la última Sesión Ordinaria del mes en el Salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante. La sesión fue encabezada por el presidente del Cuerpo, Prof. Fernando Muñiz, donde se trataron 20 temas que integraban el Orden del Día, además de los expedientes ingresados con 48 horas de antelación. Durante la jornada, el Cuerpo Legislativo dio tratamiento a los asuntos previstos en el temario, mientras que los expedientes ingresados con 48 horas de antelación fueron puestos a consideración y derivados a Comisión Plenaria para su correspondiente análisis. De esta manera, el Honorable Concejo Deliberante continuó desarrollando su labor legislativa, abordando los distintos temas que forman parte de la agenda institucional. El tratamiento de la sesión puede visualizarse a través de la transmisión en vivo, disponible en el enlace publicado en la cuenta oficial del HCD en la red social Facebook. Se informa que, debido a un inconveniente técnico, la transmisión se interrumpió durante los últimos minutos de la sesión.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Bomberos Voluntarios presentó nueva unidad y más equipamiento

20 minutos atrás Fm Alpha

32 mm la lluvia caída en nuestra ciudad

20 horas atrás Fm Alpha

Cooperativa Eléctrica: corte preventivo para reparar línea de media tensión

21 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Concejo Deliberante: se desarrolló la última sesión ordinaria del mes

5 minutos atrás Fm Alpha

Vecinos continúan las gestiones para garantizar la continuidad del servicio de colectivos entre Monte y Cañuelas

15 minutos atrás Fm Alpha

Bomberos Voluntarios presentó nueva unidad y más equipamiento

20 minutos atrás Fm Alpha

32 mm la lluvia caída en nuestra ciudad

20 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.