31 de julio de 2026

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Cooperativa Eléctrica: corte preventivo para reparar línea de media tensión

20 minutos atrás Fm Alpha

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa que, en estos momentos, se realizará un corte preventivo del servicio eléctrico para efectuar tareas de reparación en la línea de media tensión, en la intersección de Av. Venancio Paz y Libertad. El corte afectará a la zona aledaña y tendrá una duración estimada de 30 minutos, tiempo previsto para completar los trabajos y restablecer el servicio con normalidad. Agradecemos la comprensión de nuestros asociados. Estas tareas preventivas se realizan con el objetivo de evitar inconvenientes durante la noche y garantizar un servicio más seguro y confiable.

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