Impresionante tornado en una zona rural de Santa Fe

Un impactante tornado se registró este viernes en una zona rural de Bernardo de Irigoyen, pueblo ubicado en la localidad de San Genáro, aproximadamente a 100 kilómetros al norte de Rosario. El fenómeno fue captado por residentes locales en medio de una jornada de gran inestabilidad climática, generando imágenes de gran impacto visual. De acuerdo con el Centro de Monitoreo Climático y Meteorológico de Santa Fe, el tornado afectó exclusivamente áreas de campo y, de manera preliminar, no se han reportado personas heridas ni daños materiales de gravedad. En forma simultánea, la ciudad de Rosario y localidades del sur provincial sufrieron una abundante caída de granizo que comenzó pasadas las 16:30 horas. Esta situación climática provocó que numerosos automovilistas buscaran refugio urgente para proteger sus vehículos ante la intensidad de la tormenta. Actualmente, se mantiene vigente un alerta naranja para Rosario y su zona de influencia, ya que las autoridades meteorológicas prevén que las tormentas fuertes se intensifiquen durante el transcurso de la noche. El director de Protección Civil de la provincia, Marcos Escajadillo, por LT10 informó que «afortunadamente no tenemos que lamentar víctimas, sí, una voladura de techo de un tambo y una casa en la zona rural, que ya autoridades locales de Bernardo de de Irigoyen los estaban asistiendo. Hicimos un relevamiento en todas las localidades cercanas y nos reportaron mayores inconvenientes». Además, el funcionario dijo que según los reportes el tornado duró pocos minutos, aunque aclaró que de momento no tiene precisiones. «Las autoridades de Bernardo de Irigoyen nos refirieron las complicaciones y los daños de esta vivienda y de este tambo, y lo importante es que no tenemos que lamentar ningún herido», reiteró.

Fuente: LT 10 (Santa Fe)

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