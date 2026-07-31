31 de julio de 2026

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Fútbol: Ferro oficializó la llegada de Diego Rodríguez como nuevo DT

4 horas atrás Fm Alpha

A pocos días del alejamiento de Juan Cruz Candina al frente de la dirección técnica del albiceleste, la dirigencia confirmó la llegada de quien integró junto a Luciano Borda la dupla de Juventud Deportiva. Aún se desconoce quién acompañará a Rodríguez en el cuerpo técnico. Mientras tanto, el plantel que recientemente llegó a semifinales del Torneo Pre-Federal continúa con los entrenamientos de cara al Clausura que comenzará a fines de agosto.

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