Oscar Urruchúa: “Mi bisabuela Fermina y mi abuela Segunda Duarte fueron quienes sostuvieron a Evita en su niñez”

En el piso de LA RADIO, conversamos con el escritor Oscar Urruchua. En este caso, Oscar fue por su 4ta edición plasmado en un libro que refleja la conexión familiar con Eva Duarte de Perón.

“Ayer presenté mi cuarto libro en la Dirección de Cultura de Las Flores y con mucha alegría. Es una historia familiar que pude llegar al fondo a través de lo que mi madre me contó de lo que le decía su abuela…En la Universidad una vez una profesora me dijo que investigara porque lo que me contaba mi madre era historia viva…ese empujoncito me motivó y pude lograr este libro rescatado de una historia que cayó en el olvido…Mucha gente no sabe que en Las Flores vivió una prima hermana de Evita. La mamá de Segunda Duarte que es Fermina Duarte era hermana de Juan Duarte, padre de Evita. Francisco Duarte, el abuelo de Evita y el abuelo de Segunda era comisario en Chivilcoy…Yo descubro gracias a la colaboración del Registro de las Personas de Las Flores, cuando accedo al certificado de defunción de mi bisabuela (Segunda Duarte) ahí me pide iniciales que figura la madre de Segunda, Fermina Duarte, ahí ella me acerca datos de sus padres y hermanos. Ahí sale que es hija de Francisco Duarte y hermano de Juan Duarte, padre de Evita. Evita nació en Los Toldos y se crió allí, cuando Juan Duarte (su padre) deja a su mujer con 5 hijos, mi tatarabuela Fermina Duarte se hace cargo de Evita y de Juan Ramón (Juancito), que después fue secretario del general Perón. Ellos prácticamente se criaron con mi bisabuela. Ella decía a mi mamá que Evita era su prima hermana”.

Al tiempo que remarcó: “Su identificación era una libreta bordó de tapa negra y en el interior había una foto de mi bisabuela, de Evita y del general Perón…Esto trasciende lo político, sino lo que importa es completar la historia. No vengo a criticar ni alabar su obra pero sí completar su historia. Llegué hasta Chivilcoy donde está la familia Duarte, Fermina, Juan Duarte y otros, pero me falta llegar a Los Toldos. Allí hay un museo donde se cuenta cómo se crió Evita. Yo de Los Toldos me encontré con que la documentación pasó a Chivilcoy y luego a Junín, hubo un momento en que Evita fue prohibida y se perdió mucho material…en el libro se hablan de historias reales, verídicas, familiares. Gracias a las fotos que mi madre guardó y las historias que ella me cuenta es que pude hacer este libro”

Sobre el costo para recabar mas información, contó: “En Junín es como que me cerraron las puertas del Registro de las Personas. Mandé a hacer certificado ante escribano público al museo de Evita en CABA. Era una carta con aviso de retorno y todavía no llegó. Sí me enteré que lo recibió la presidente del Museo Evita que también es descendiente, es una sobrina nieta. Tal vez piense que uno quiere sacar provecho de esto…hay cosas que no cierran. La idea es que quiero que se haga saber bien la historia real que cuando se hable de ella se hable de Fermina y Segunda que la sostuvieron en los momentos más importantes de ella…Mi madre hoy tiene 80 años y quiere ir a Los Toldos como familiar y no como turista porque es su sangre. Mi madre y una prima hermana, criadas por Segunda Duarte, también están en el libro…puede rescatar información por recuerdos de sus descendientes que me contaron, fue todo memoria, fotos, cartas y hasta anécdotas. Mi mamá contaba que cuando iba a la escuela 21 era chica y la iban a buscar y ella estaba triste porque le decían “india” una especia de discriminación sentía…”

En el final: “Agradezco al director de Cultura, Juan Saladino, que siempre que presento un libro está ahí como a todos aquellos que se hicieron presente en la Dirección de Cultura, también la concejal Cecilia Bugatti por la presentación que se realizará en el HCD…”.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA CON OSCAR URRUCHUA

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