Damián Dulau: «El Programa Huerta Bonaerense apunta a fortalecer el desarrollo de huertas familiares y comunitarias»

La 91.5 habló este jueves con el director de Asuntos Agropecuarios local sobre el acto donde se entregaron días pasados plantines de la Campaña Otoño-Invierno 2026 a más de 20 instituciones y productores locales. «La verdad que es fundamental seguir promoviendo la producción de quienes forman parte de este programa que apunta a fortalecer el desarrollo de huertas tanto familiares como comunitarias como lo pide el Ministerio de Desarrollo Agrario», apuntó Dulau. Casualmente, la entrega tuvo lugar en el vivero de la Escuela 501. «Se está buscando también la puesta en valor del vivero para la actividad fruti-hortícola y que los chicos también aprendan lo que se hace allí». Por último, el funcionario habló sobre el fenómeno de El Niño 2026 que podría traer a partir de agosto lluvias muy por encima de lo normal y riesgos hidrometeorológicos en la región de la Cuenca del Salado con la consecuente saturación de suelos. «Estamos monitoreando la situación y lo que podría venir. Esperemos que no sea tanto pero de todas maneras estamos articulando con el INTA con el registro de lluvias y el CONICET que está analizando el riesgo en toda la región».

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