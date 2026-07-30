30 de julio de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Damián Dulau: «El Programa Huerta Bonaerense apunta a fortalecer el desarrollo de huertas familiares y comunitarias»

2 horas atrás Fm Alpha

La 91.5 habló este jueves con el director de Asuntos Agropecuarios local sobre el acto donde se entregaron días pasados plantines de la Campaña Otoño-Invierno 2026 a más de 20 instituciones y productores locales. «La verdad que es fundamental seguir promoviendo la producción de quienes forman parte de este programa que apunta a fortalecer el desarrollo de huertas tanto familiares como comunitarias como lo pide el Ministerio de Desarrollo Agrario», apuntó Dulau. Casualmente, la entrega tuvo lugar en el vivero de la Escuela 501. «Se está buscando también la puesta en valor del vivero para la actividad fruti-hortícola y que los chicos también aprendan lo que se hace allí». Por último, el funcionario habló sobre el fenómeno de El Niño 2026 que podría traer a partir de agosto lluvias muy por encima de lo normal y riesgos hidrometeorológicos en la región de la Cuenca del Salado con la consecuente saturación de suelos. «Estamos monitoreando la situación y lo que podría venir. Esperemos que no sea tanto pero de todas maneras estamos articulando con el INTA con el registro de lluvias y el CONICET que está analizando el riesgo en toda la región».

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Choque fatal en el kilómetro 183 de Ruta 3

4 minutos atrás Fm Alpha

Feria de ropa y calzado en Capilla San José

6 horas atrás Fm Alpha

Malvinas: Paula Vernet descendiente de Luis Vernet “Malvinas no es un caso de colonización, sino una población trasplantada por parte del Reino Unido…”

7 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Choque fatal en el kilómetro 183 de Ruta 3

4 minutos atrás Fm Alpha

Damián Dulau: «El Programa Huerta Bonaerense apunta a fortalecer el desarrollo de huertas familiares y comunitarias»

2 horas atrás Fm Alpha

Feria de ropa y calzado en Capilla San José

6 horas atrás Fm Alpha

Malvinas: Paula Vernet descendiente de Luis Vernet “Malvinas no es un caso de colonización, sino una población trasplantada por parte del Reino Unido…”

7 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.